Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk olurken, Fenerbahçe ise evinde Alanyaspor ise karşılaştı. Sözcü yazarı Erman Toroğlu Sözcü TV'deki "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında açıklamalarda bulunuyor. Toroğlu, iki karşılaşmadaki pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendiriyor.

Duayen yorumcu Erman Toroğlu'nun değerlendirmeleri şöyle:

''Galatasaray çok çok kötü, rezalet futbol oynadı. Eldeki kadroya bakıyorum, futbolculara bakıyorum, nasıl bir iş bu ya. Galatasaray'ın ilk 11, 235 milyon euro değerinde. Gençlerbirliği 14,5 milyon euro. Aradaki futbola bakıyorum, Gençlerbirliği daha iyi futbol oynadı. Küçük takım, büyük takım farkı.''

'GOLÜ GALATASARAY ATMADI'

''Golü Galatasaray atmadı, kaleci attı. Kaleciye yazılmış galiba ama kaleciye yazılmaz o goller. Ama bu gol öyle değil.''

'AVRUPA'DA BİR ÇUVAL GOL YİYİP DÖNÜYORUZ'

''Fenerbahçe'nin sahaya çıkan 11'i mali değeri: 143 milyon euro, Alanyaspor: 15,7 milyon euro. Peki oynanan futbol, verilen devasalar paralar. Türkiye'de biz de yiyoruz. Avrupa'ya çıkıyoruz, bir çuval gol yiyip dönüyoruz.''

'ASENSİO'DA DUYDUĞUM KAFASI BOZUKMUŞ'

''İsmail'de bir tuhaflık var. Asensio yok. Duyduğum kadar kafası bozukmuş, neye bozuk bilemem. Ben de Asensio olsam, yav İsmail Kartal bu futbol değildir, bu işin psikolojik durumu vardır. Senin istifa etmeye hakkın yok, Aziz Yıldırım'ın görevden alma hakkı var artık. Asensio, oynamak istemiyorum dese bile kafadan sen oynatacaksın. Asensio bundan sonra nasıl faydalı olur bilemiyorum.''

'SANE'Yİ 20. DAKİKADA ALIRIM'

''Galatasaray fizik olarak da iyi değil, her Avrupa maçı dönüşü daha kötü olacak. Sane'yi 20. dakikada alırım teknik adam olsam. Alırım, hareketlendiririm.''

'BEŞİKTAŞLILAR SABRETSİN'

''Beşiktaş öyle değil, teknik direktör, yönetim ve futbol şube sorumlusu doğru gidiyorlar. Beşiktaşlılar sabretsin gelecek sene için. Hakemler müsaade ederse. Gerçi geçen hafta hakem kıyak yaptı.''

'PENALTININ İPTAL KARARI DOĞRU'

''Öyle bir penaltı attı ki helva gibi, penaltının iptal kararı doğru.

''Dünyaya rezil oldun 6 golle, Alanya maçı daha önemliymiş. Nasıl yiyorlar seyirciyi ya. Oynattığın futbol İsmail. Ne olacak dünya derbisi oynanacak. Bizden başka izleyen yok.''

'GALATASARAY'IN YÜRÜYECEK HALİ YOK'

''Galatasaray'ın yürüyecek hali yok sahada ya. Biraz oynayan takım dağıtıyor Galatasaray'ı. Okan bu topu oynatıyorsun.''

MİLLİ TAKIM'A FLAŞ ÖNERİ

''TFF habire antrenör arıyor. Senin seneye olmaman şansın yüzde 90. Yabancı gelmez, yerli koşarak gelir. Senin elinde Samet Aybaba var, adamdan faydalan abi. Hiç olmazsa Samet sana uyar, ne olur abi. Çoğundan da iyi yapar.''