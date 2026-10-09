Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa’yı ağırladı. Sözcü yazarı Erman Toroğlu ise karşılaşmanın ardından Sözcü TV'deki "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında açıklamalarda bulunuyor. Toroğlu, Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendiriyor.

Duayen yorumcu Erman Toroğlu'nun Galatasaray-Kasımpaşa maçı ile ilgili değerlendirmeleri şöyle:

''Sahada iki tane futbolcu vardı. Maçta gördüğüm iki tane futbolcu vardı. Birisi son bir senedir seyredemediğim ve üzüldüğüm, saçıyla başıyla oynayıp sahada futbol oynamayan bir futbolcu Barış Alper Yılmaz. Bugün çıktı sahada futbol oynadı. Ne yapacağını gösterdi. Uzun zamandır Barış Alper’i böyle görmedim. Galatasaray bugün maçı aldıysa Barış Alper’e dua etsin.

İkinci adam da Kasımpaşa kalecisiydi. Onun da çok iyi oynaması şunu gösteriyor. Galatasaray çok etkiliydi. Çok fırsatlar harcadılar. Maçı verebilirlerdi de o hale geldiler. Futbol bu. Ama Barış Alper ipten kurtardı. Kurtarırken de Kasımpaşa defansının büyük zaafı var. 3 futbolcunun ikramı var. Ne olursa olsun Barış Alper iyi oynadı. Tebrik ederim. Saçını başını bıraksın, bu futbolu oynamaya devam etsin.''

''BAHİSTEN PARA KAZANMA ŞANSI OLAMAZ''

''Bu bahsi çok yönetici bilmiyordu, çok futbolcu bilmiyordu. Bunların ceza alacaklarını… Hatta bahis sitesi resmi olduğu zaman ona üye olanlar bile var. Hakemlere maçları seyredin falan demişler, bonus vermişler diyorlar. Ben hayatımda oynamadığım için bilmiyorum. Düşünüyorum Trabzonspor Başkanı bahis oynamış. Trabzonspor başkanının bahisten para kazanma şansı olamaz. O, muhabbete oynamıştır. Şimdi onun gibi çok oynayan vardır, 50 TL’ye, 100 TL’y, 500 TL’ye… Bunları ayıklamak lazım. ‘Futbolcular oynamışlar mı kendi maçlarına dahil?’ Örnekleri var mı Türkiye’de? Var. Bunlara ne ceza vermişsiniz çok az veya yok. O zaman artistlik yapıyorsunuz. Esas oynayanlara az ceza. Kendi maçlarına oynayan futbolcular var.''

MONTELLA AÇIKLAMALARI

‘’Şu anda Türkiye’den kaçan bir menajer var. Onu Adana’ya getiren. Şu anda Dubai’de. Adı Metin Korkmaz. Onun adamlarını oynattı gibi, ama şunu söylüyordu Montella, ’24 sene siz gitmemişsiniz, 24 sene sonra ben götürdüm. Avrupa şampiyonasına ben götürdüm.’ Federasyon Başkanı çıkıyor, ’30 senedir Türkiye’de olan rezaletleri bana yıkamazsınız’ diyor. Bunlar olduğu zaman Montella’ya haksızlık etmiş oluyorsun. Adam seni götürmüş. Ama başarısız olmuş, hakikaten de kötü oynadı. Şunun olması doğal hocam. Bir takım o futbolu oynuyorsa, o mücadeleyi yapıyorsa teknik adamın sorumluluğundadır. Zaten Avrupa’da istifa ediyorlar.

Ama Montella istifa etmedi. Federasyon aldı. Federasyon istifa etmedi. Üyelerden istifa edenler var yedekleri sokuyorlar. Devam ediyorlar. O zaman siz de bırakın. Sizin hiç mi suçunuz yok.''

MİLLİ TAKIMIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLMALI?

''Fatih Tekke atılıyor, Fatih Tekke Trabzonlu iyi bir çocuk ama Trabzon’da başarılı olamadı, milli takımda nasıl olacak? Trabzonlu diye getirirsen olmaz. Arda Turan daha hazır değil. A Milli Takım farklı bir olay. Fatih Terim’i getirip de eti senin kemiği benim diyebiliyor musun? Diyemezsin. Ona kabulüm. Ama Fatih Gelmez. Bu federasyona gelmez. Aykut Kocaman olur mu, olur. Ama Fatih Terim ile beraber çalışması lazım. Fatih’te bir şeyleri alması lazım. Fatih’te tecrübe fazla. Bir huyu var biliyorsun, ‘Ben ders almam ders veririm.’ der de o da zaman zaman hata yaptı. Ama tabi tecrübeli birisi.''

MHK BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

Erman Toroğlu, ‘MHK Başkanı adayınız var mı?’ sorusuna çarpıcı açıklamalar yaptı.

Toroğlu, MHK Başkanlığı için ‘’Kefil olabileceğim adamlardan bahsediyorum. Yusuf Namoğlu, Zekeriya Alp, Serdar Tatlı. Bu üçüne kefil olurum. Ama bu üçü de gelmez.’’ dedi.

OKAN BURUK'A ELEŞTİRİ: GEMİNİN KAPTANISIN, ATILMAYACAKSIN

''Okan kardeşim, sen bu geminin kaptanısın. Atılmayacaksın. Kenarda duracaksın. Sen kenarda durursan takım farklıdır, tribünde olursan takım farklıdır. Sen gemiyi terk etmeyeceksin.''