Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi. Sözcü yazarı Erman Toroğlu ise karşılaşma sonrası Sözcü TV'deki "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında açıklamalarda bulunuyor. Toroğlu, Konyaspor-Galatasaray maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendirdi.

Duayen yorumcu Erman Toroğlu'nun maç sonrası değerlendirmeleri şöyle:

''Galatasaray’ı seyrediyorum tamam ama Avrupa’da takılıyor. Bundan 15 sene önce Galatasaray’da yerliler daha fazlaydı. Hangi takımları yenerek kupa 2’yi aldılar. Şu anda öyle bir şansı yok. Galatasaray’ın çekirdeği dünya üçüncüsü oldu. Galatasaray takımı çıktı. O zaman tamam hep yabancılara gittik. Şu anda kalitesiz yabancıları alıyoruz.''