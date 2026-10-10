Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'a konuk oldu. Sözcü yazarı Erman Toroğlu ise karşılaşmanın bitiminin ardından Sözcü TV'deki "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında açıklamalarda bulunuyor. Toroğlu, Rizespor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendiriyor.

Duayen yorumcu Erman Toroğlu'nun değerlendirmeleri şöyle:

''Fenerbahçe'nin futbolu iyi değil, Rizespor pozisyonları girdi onları atabilse Fenerbahçe adına çok tehlikeli olabilirdi. İrfan Can oynuyor, ama Oğuz Aydın daha fazla süre almalı. Kerem, Greenwood ve Muriqi sahada yoklardı. Kerem'i İsmail, kazanmaya çalışıyor ama Kerem beni kazanma benim işim zor diyor.''

'EDERSON İYİ İŞLER YAPTI'

''Ederson iyi işler yaptı. Geçen sezon eşine mesajlar atılıyordu, moral bozukluğu yaptı. Aziz Yıldırım orada doğru bir iş yaptı. Futbolcu moralle oynar. Teknik adama çok iş düşüyor.''

MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

''Milli Takım için birkaç isim geçiyor. Fatih Tekke ve Arda Turan. Tabii Arda'yı pompalıyor bazı mensupları. Hem orada çalışacak hem Milli Takım'da. Benim anlamadığım işler. Milli Takım antrenörlüğü farklıdır. TFF öyle bir şey yaparsa hata yapar. Milli Takım işi tecrübe işidir.''

YAŞAR KEMAL UĞURLU AÇIKLAMASI

''Yaşar Kemal Uğurlu diye bir tip var. VAR'ın başına geldi. VAR'da neler olurdu, Yaşar Kemal Uğurlu buhar oldu. Birileri ona uza mı dedi, yakında ortaya çıkar.''



''Kaleci takımın yarısıdır. Bunu yıllarca Muslera'da gördük. Galatasaray'ın başarılarındaki en büyük pay onundur.''

TEMSİLCİLERİMİZİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

''Fenerbahçe, haddini bilerek oynayacak. Orta sahası iyi. Çok fazla hücuma çıkmadığı zaman iyi işler yapıyor. Ama Galatasaray'ın işi çok zor. Barcelona'ya hücuma çıkarsan hata yaparsın.''