Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş’ı ağırladı. Sözcü yazarı Erman Toroğlu karşılaşmanın ardından Sözcü TV'deki "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında açıklamalarda bulunuyor. Toroğlu, Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendirdi.

Duayen yorumcu Erman Toroğlu'nun derbi sonrası değerlendirmeleri şöyle:

''SALAH'I ALARAK ÇOK İYİ İŞ YAPTILAR''

''Bizim yerli teknik adamlar yabancıları beğenmiyorlar. Sallıyorlar. Adam geldi bir şeyler yapmaya çalışıyor Thomas Reis. Bence doğru bir karar verdiler. Giden arkadaş da iyiydi hoştu da, başarılı olamadı ki gitti. Onu düşünmek lazım. Emeği vardır muhakkak. Ben Trabzonspor başkanı ve yönetimi tebrik ederim. İyi iş yaptılar. Bir defa Salah’ı alarak çok iyi iş yaptılar.''

''Şu anda Trabzon, Salah ve arkadaşları şeklinde oynuyorlar. Bu da doğal. Herkes Salah’ı kabul ediyor sahada. Onun büyüklüğünü topçuluğunu. Beşiktaş deplasmanda mağlup oluyor evet, kötü mü oynuyor hayır. Bir takım 2-0 galip gelince işte Beşiktaş kötü. Trabzonspor çok iyi, hayır. Niye? Kardeşim Onana’yı maçın oyuncusu seçiyor herkes. Nasıl oluyor? Aydan gelen topları mı kurtardı. Maçın oyuncusu seçiyorsun, Salah varken. Seçilebilir diyorsun.''

''BEŞİKTAŞ KÖTÜ DEĞİL''

''Beşiktaş kötü değil. Beşiktaş bir eşik var, o eşiği geçemiyor. O eşiği geçecek adam da teknik adam. O da biliyor ne olduğunu. Bence o eşiği geçecektir. Mesela kendi aldığı bir santrfor var. Tamam iyi oyuncu, kötü oyuncu değil. Ama sahada konuştuğu kadar koşmuyor ve etkili değil. Pozisyon da geliyor. O zaman onun rakibini de oynat. Rakibini kenarda fazla bekletme. Teknik adam bu göğsündeki kalbi atacak, beyniyle hareket edecek. Duygusal olmayacak. Sen Koreli oyuncuyu al, bugün fazla beklettin gereği yokken. Almadı, sonunda da bu oldu.''

''Beşiktaş oyunu güzelleştirmek isteyen bir takım. Katı defans yaparak oynayan bir takım değil. Futbol oynamak isteyen bir takım. Tabii eksik oyuncuları var. En başta Orkun’un olmaması çok fark ediyor. Trabzon’daki kaliteli oyuncu adedi Beşiktaş’tan fazla.''

AGBADOU’NUN POZİSYONU PENALTI MI?

''Öyle penaltı olmaz. Hakemi bir yerde eleştiriyorum. Faul oldu. Çok enteresan faulü Beşiktaş yaptı. Trabzonsporlu oyuncu topu koydu, 2’ye 1 gidiyorlar. Oyunu durdurdu sarı kart. Bırak sarı kartın acelesi yok ya! Adam gol atacak böyle bir pozisyonu nerede yakalayacağım ben. Sen faulü yapan adamın ekmeğine yağ sürüyorsun. Hakemlik bu değil. Faulü yapana avantaj sağlıyorsun.''

''SERGEN YALÇIN MİLLİ TAKIMA OLMAZ''

''Sergen Yalçın için de büyük tepki var. Benim iki eski futbolcu arkadaşım ‘Sergen geldiyse ben bir daha A Milli Takımı tutmam’ diyor. Anlayamadığım bazı işler oluyor nereden çıkıyor nereden geliyor merak ediyorum. Şu aşamada Sergen Yalçın milli takıma olmaz. Yanlış. Bir işi yap, bin yap. Herkes aptal değil. Bunun en güzelini Aykut Kocaman söyledi. Teknik direktörler için. İhtiyacınız mı var dedi, ya teknik direktörlük yapın ya da televizyona çıkın dedi. Televizyona çık teknik direktör ol, bir daha çık ben anlayamıyorum. Türkiye’de oluyor.''