Erman Toroğlu, Sözcü TV'de Galatasaray Kulubü'ne yönelik yaptığı açıklamalar sebebiyle ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle bugün ilk kez İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Toroğlu ile avukatlar katıldı.

'TFF BAŞKANI BANA MESAJ ATTI'

Mahkemede savunma yapan Toroğlu, aylık gelirinin 600-700 bin lira olduğunu söyleyerek, “Ben neden burada olduğumu anlayamadım. Saat 22.30’da program yapıyorum. Galatasaray Başkanı, federasyon başkanına eliyle işaret ederek ‘Sakın ha’ dedi. Ben de 'Bunu bir öğrenelim' dedim. Ertesi gün adliyeden çağırdılar. Önce tanık oldum, sonra sanık oldum. Ben de bilmiyorum, herkes merak ediyor; o ‘Sakın ha’ nın ne olduğunu. Savcılık ifadem doğrudur. TFF Başkanı herhangi bir yalanlamada bulunmamıştır, şikayetçi olmamıştır. Futbol Federasyonu Başkanı bana mesaj attı. 'Erman Hocam, seni seviyorum. Mağdur olmanı istemiyorum. Bunu gerektiği zaman açıklayacağım' dedi. Bunu da burada ilk defa açıklıyorum" ifadelerini kullandı. Toroğlu’nun avukatı beraatini talep etti.

‘MERAK EDİYORUM’

Savcılık mütalaasında sanığın, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı Toroğlu, "Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soruyorum, bir türlü cevap alamadım. Merak ediyorum, herkes merak ediyor. Allah var, umarım bir gün cevap verir birisi" dedi.

BERAAT ETTİ

Mahkeme Erman Toroğlu hakkında beraat kararı verdi.

'TUHAF BİR İŞ'

'Konuyla ilgili açıklama yapan Toroğlu, "Tuhaf bir iş; benim de bilmediğim bir iş. Sorduğum bir olay televizyonda. Beni ilk önce tanığa çevirmişler, sonra sanık oldum ve iş buralara geldi. Sorduğum şuydu; Galatasaray Başkanı, Futbol Federasyonu Başkanına elini göstererek 'Sakın ha' diyor. Ben de dedim ki, bu 'Sakın ha' ne. Bu farklı bir olay. İki taraftan da cevap gelmedi. 'Sakın ha' kelimelerini bin tane yere çektiler. Burada Galatasaray Başkanı beni mahkemeye verdi. Futbol Federasyonu Başkanı'ndan da ses çıkmadığına göre Galatasaray Başkanı beni niye mahkemeye verdi. Bayram değil, seyran değil" dedi.