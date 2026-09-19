Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırladı. Sözcü yazarı Erman Toroğlu ise karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Sözcü TV'deki "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında açıklamalarda bulunuyor. Toroğlu, Trabzonspor-Galatasaray maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendiriyor.

Duayen yorumcu Erman Toroğlu'nun dev derbinin devre arasındaki değerlendirmeleri şöyle:

''Yürüyecek hali yok Galatasaray'ın. Trabzonspor aman aman top oynamadı. Salah 'ben hepinize yeterim' dedi. Bu da Galatasaraylı futbolcuların ayıbı. Böyle hatalar yapılır mı? Salah'ın peşinden yetişemediler. Salah 3 attı bir attırdı. Salah aldığı parayı hak ettirdi.''

OKAN BURUK BASIN TOPLANTISINA ÇIKMAMAK İÇİN Mİ ATILDI?

''Okan Buruk basın toplantısına çıkmamak için atıldı acaba? Yine hakem mi diyecekti, ne diyecekti. Nasıl bir teknik adam. Hem Okan doymuş, hem takım doymuş. En az 5-6 oyuncu gitmeliydi.''

SAHADA GALATASARAY DİYE BİR TAKIM VAR MIYDI?

''Galatasaray diye bir takım var mıydı sahada. Çift stoper gol atmaya gidiyor. Önce gol yemeyeceksin, sonra gol atacaksın. Şampiyonlar Ligi maçlarında görücem ben onları.''

EN AZ 10 KERE KIRMIZI KART GÖRÜRDÜ

''Okan Galatasaray'da teknik adam olmasaydı. En az 10 kere kırmızı kart görürdü. Galatasaray teknik direktörü olduğu için görmedi. Galatasaraylı oyuncularda tepki yok. İsyan eden yok. Hepsi emekli topçular gibi oynadı. Emekli maaşı alırlarsa yanarlar ama.''

OSİMHEN VARSA VAR, YOKSA YOK

''Galatasaray'da teknik direktör yok. Osimhen varsa var, yoksa yok. Icardi varken de böyleydi. İki topçunun sırtına bin, ne güzel ya. Bu Galatasaray takımının içinde bir şey var. Yakında çıkacak görürsün. Teknik mi idari mi görücez. Bu takımın böyle oynamaması gerekir. İlkay niye oynamıyor, niye aldınız. Yönetim mi aldı, sen mi aldın. Galatasaray'a bu paraları verdirdiniz.''