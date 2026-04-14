Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup edip Galatasaray'ın ise Kocaelispor ile sahasında 1-1 berabere kaldığı 29. haftanın ardından şampiyonluk yarışı yeniden alev aldı. SÖZCÜ Spor Servisi yazarları Erman Toroğlu ve Ercan Taner ise kıyasıya rekabetteki son durumu değerlendirdi. İşte usta yazarların değerlendirmeleri:

"TAKIMIN AKORTU BOZUK"

ERMAN TOROĞLU: Psikolojik ve mental olarak üstünlük net olarak Fenerbahçe’de. Galatasaray, bütün maçlarını kazanırsa şampiyon olur ama Okan, rakiplerinden çok takımından korkuyor. Niye? Göztepe galibiyeti henüz yeni bitmişken Kocaelispor maçını işaret edip taraftarlarından yardım istemesi korktuğunu gösterdi. Korkunun ecele faydası yok ve korktuğu başına geldi. Takımı, Kocaelispor karşısında ikinci yarıda yürümedi bile. Futbolcular arasında yaşanan akort bozukluğu bunun sebebi olabilir. Bunların cevabını Okan’ın vermesi gerekir. Ama bu soruları kendisine sorabilecek bir yönetici var mı?

"G.SARAY'IN OYUNU KÖTÜ"

ERCAN TANER: Bu saatten sonra psikolojik üstünlük kovalayana geçti yani Fenerbahçe’ye. Son dönemlerde arka arkaya bu kadar kötü oynayan bir Galatasaray izlemeye başladık. Beşiktaş derbisini kazanan Fenerbahçe zaten işi sonuna kadar kovalayacağını ispatlamıştı. Kayseri’deki farklı galibiyet sonrası Galatasaray’ın Kocaeli’ni yenememesi artık psikolojik üstünlüğü Fenerbahçe’ye getirdi. Galatasaray’da Okan Buruk’un değişik bir stratejisi var. Her hafta oyuncularına motive olarak bir konu bırakıyor. Herkesin unuttuğu Kocaeli yönetiminin yaptıklarını, durup dururken hatırlattı.

"FENERBAHÇE İKRAMI YİNE GERİ ÇEVİRİR Mİ?"

ERMAN TOROĞLU: Rize maçında öyle olacağını zannetmiyorum. Teknik adamları belli bir çizgide gidiyor. Çok mu iyi işler yapıyor? Hayır ama tahmin ediyorum futbolcuları dengede tutuyor hem antrenmanda hem de sahada. Rakiple uğraşmıyor, yöneticileri de beyanat vermiyor. O zaman bir noktaya geliyoruz. Bu benim için çok önemli. Çok da merak ediyorum. Sakın ha! Sezon sonu bu ‘Sakın Ha’ bir şekilde meydana çıkacak. Ama nasıl? Onu bilemiyorum. Ya şimdi konuşun ya da ebediyyen sakın ha konuşmayın mı acaba!

ERCAN TANER: Kadıköy’de yine bir final maçı oynanacak. Futbolcular, yönetim ve taraftarlar bunun farkında. Şahsen ben Rizespor maçında Fenerbahçe’nin puan kaybedeceğine inanmıyorum. Süper Lig’in finali ise Ali Sami Yen’de olacak. O maç, şampiyonu belirleyecek.

"OKAN BURUK'LA DEVAM EDİLMELİ Mİ?"

ERMAN TOROĞLU: Galatasaray’ın kadrosu Türkiye’nin en iyisi. Bunun sorumlusu Okan Buruk’tur. Okan veya bir başkası. Ha burada önemli olan yönetimde bunu ölçecek kapasitede insanlar var mı? Yoksa ‘Simitçiye börekçiye mi kaldık?’ derler adama.

ERCAN TANER: Okan Buruk’la yönetimin bu konuyu ciddi şekilde değerlendirmesi lazım. ‘Yabancı teknik direktör gelmesin’ sesleri yükseldi. Yabancı teknik direktör demek, sistemini oturtmak, hangi oyuncuları tercih edeceğine karar vermek demek. Bu da her zaman başarıyı anında getirmez. İki tarafın sakince düşünmesi gerekiyor. Eğer menfaatler düşünceler çakışıyorsa normaldir diyorum.

"G.SARAY NEDEN BU KADAR DÜŞTÜ?"

ERMAN TOROĞLU: Fenerbahçe’nin Karagümrük’e yenildiği haftada Galatasaray 7 puan önde. Bundan 4 hafta evvel. Ve ben televizyonda yere Fenerbahçe için havlu atıyorum. Ama Liverpool maçında Osimhen sakatlanıyor. Şu anda puan farkı 2. Ve hiçbir zaman bir teknik adamın bu aylarda ‘Takımın fizik gücü eksik’ deme şansı yok. Peki, yol nereye çıkıyor? Galatasaray 2 sene şampiyon olduğunda iyi bir İcardi vardı. Hem de çok iyi İcardi. Sonra Osimhen geldi, şampiyon olundu. 4. sene şampiyonluk tehlikeye gidiyor. Eğer bir Osimhen’le bir takım şampiyon oluyorsa onun içinde on kişilik Juventus’a rezil olursun, Liverpool’dan 20 tane gol yiyecek hale gelirsin ve ben teknik direktör olarak geçinirim. Geçiniz! Bunu haftalar evvel söylediğimizde Galatasaraylı arkadaşlar bana çok salladılar. Fark etmez. Bana sallayan herkes sonra sallanıyor. Sonra hayırlı işler oluyorlar.

ERCAN TANER: Galatasaray’da hücumun %80’i Osimhen. O oynamadığında nasıl puanlar kaybedildiği matematiksel olarak da ortada. İcardi’nin fizik olarak hazır olmaması ve kendisine herhalde sözleşme için teklif yapılmaması onu tamamıyla demoralize etti. Gitme hazırlıklarında, alternatif santrforu bulamamak ve Osimhen’i hiç sakatlanmayacak gibi düşünmek takımı bu hale düşürdü. Torreira ve Lemina’da da inanılmaz düşüş var. Torreira, fiziken çökmüş gibi. Lemina adale problemlerinden dolayı bir maç var, bir maç yok. Bu kadar çok problemin olduğu ortamda önlem alamayan teknik kadro puan kayıplarını engelleyemedi. Ana sebep formsuzluk var; çözüm yok.

"KOCAELİ BAŞKANI'NIN KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATI..."

ERMAN TOROĞLU: İyi: Kocaelispor ve Selçuk İnan. Kötü: Galatasaray takımı ve Teknik Direktör Okan Buruk. Peki, çirkin kim? Kocaeli Başkanı Recep Durul. Bak Recep kardeşim! O küfür olayından sonra devamlı konuşuyorsun ama maval anlatma. Yaptığın iş son derece çirkin ve spor ahlakına aykırı. Böyle devam edeceksen al pılını pırtını doğru işine dön. Aramızda böyle insanlar olmasın. Sana tek bir şey kalıyordu, yapmadın: Bütün futbol camiasından özür dilemek. ‘G.Saray’ demiyorum, ‘Futbol aleminden’ diyorum. Aynı cümleleri Okan için de söylemiştim zaten. Bunları kapı dışarı etmezsek bizim futbolumuzun hali kötü olur.

ERCAN TANER: Futbol sahalarının dışında bir de ‘Yöneticiler Ligi’ oynanıyor. Yöneticilerin spor kamuoyunu sakinleştirmesi birinci görevleri olmalı. Gerginliğe hiç gerek yok. Sahada iyi oynayan kazansın mantığının iyice yerleştirilmesi lazım. Boşu boşuna hoş olmayan görüntüler yaşanmamalı. Tüm yöneticilerimiz sağ duyulu ve dostluktan yana olmalı.

"OSİMHEN DÖNERSE İŞLER DEĞİŞİR Mİ?"

ERMAN TOROĞLU: Sakatlıktan dönen bir oyuncu ne verebilir? Osimhen sakatlanmasaydı Galatasaray bu hale düşer miydi? ‘Hayır düşerdi’ diyecek bir kişi olduğunu zannetmiyorum. Bu; Galatasaray takımının pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterir. Pardon Osimhen ipliğine! Teknik adam, futbolcular ve yönetim demek ki teferruatlarmış. Bu kadar basit.

ERCAN TANER: Nasıl döneceğine bağlı. Sakatlıktan dönüşler bazen isteneni veremeyebilir. Kolay değil kolu kırıldı ve operasyon geçirdi. Bu konunun onu psikolojik olarak nasıl etkileyip etkilemediğini göreceğiz. Mükemmel de dönebilir, çekingen de. Bunu sahada göreceğiz. Yine de ‘Victor Osimhen’ demek Galatasaray’ın hücum gücünün yükselmesi anlamına geliyor. Umarım keyifli final olur.

"ŞAMPİYONLUK FAVORİNİZ KİM?"

ERMAN TOROĞLU: Galatasaray hâlâ önde. Bütün maçlarını alırsa şampiyon ama görüntü, akordu bozuk enstrüman gibi.

ERCAN TANER: Derbiden önce favorimi açıklayamam. Kâğıt üzerinde Trabzonspor’un bile şampiyonluk şansı var. 26 Nisan’daki derbi sonrasında bu resim netleşecektir. Son yılların en önemli finaline doğru gidiyoruz.