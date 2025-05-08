Cem YILDIRIM

SÖZCÜ TV’nin büyük ilgiyle izlenen, yazarımız Yılmaz Özdil’in ses getiren yorumlarının yer aldığı “Kırmızı Beyaz”da önceki gece ilginç bir bilgi paylaşıldı. İpek Özbey’in sunduğu proğramda Özdil, Ermeni istihbaratçının Fidan kitabı yazdığını açıkladı.

Moskova’da Biblio-Globus Kitabevi’nde tanıtımı yapılan kitapta, Eski MİT Başkanı ve Dışişleri Bakanı Fidan’ın gelecek vadeden bir Türk siyasetçisi olduğu belirtildi. Kitabın kapağında Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın fotoğrafı yer aldı.

Kitabın yazarı Minasyan tanıtım toplantısında, “Bu bilgiler, uluslararası ilişkiler,diplomasi ve güvenlik alanlarında faydalar sağlayabilir” dedi ve şunları söyledi:

KİTABIN YAZARI ANLATIYOR

“2011’den itibaren Fidan’ın faaliyetlerini dikkatle takip ettim. Kimliği ilgi çekici. Adını ilk kez Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nde çalışırken duydum. O zamandan beri Fidan’ın kimliği sürekli medyada yer almaya başladı. Ermenistan istihbaratı da Fidan’ın faaliyetlerini dikkatle izledi. Albay Karen Parunakyan yakın arkadaşımdı.

Tüm hayatını Türk gizli servislerine yönelik mücadeleye adadı. Her buluştuğumuzda, ‘Fidan’a dikkat etmek lazım. Ciddi bir figür, Türkiye’deki siyasi zirveye yükselişini izlemek gerekiyor’ diyordu. Fidan’ı ilk fark eden Karen’di. Özel servis başkanları hakkında bilgi toplamak çok zordur. Fidan çalışma programına göre hareket ediyor, Hamas yönetimi ve çeşitli ülkelerin liderleriyle görüşüyor. Bu onun sistematik bir kişi olduğunu gösteriyor. İstihbarat alanında çalışmak, dengeli olmasını ve etrafında yaşanan her durumu sakin bir şekilde algılamasını sağladı. İstihbaratta çok yol kat etti. Dışişleri Bakanı olmasıyla Türkiye, hem geleneksel hem de yeni istikametlerde savunma sanayini ve stratejik ortaklıklarını güçlendirerek daha bağımsız bir dış politika inşa etmeye başladı. Türkiye’nin dünyadaki vizyonunu şekillendiriyor.”

Kitabın diğer yazarı Türkolog Simonyan’ın da, Erivan Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi mezunu olduğu ve Türkiye’nin sanayi tesisi alanında araştırmalar yaptığı belirtildi.

Fidan’ı anlatan kitabın tanıtımı Moskova’da yapıldı.

Türkiye’yi çok yakından izliyorlar

Kitabı yayınlayan “Dialog Kitabevi’’ yöneticisi Yuriy Navoyan da şunları söyledi:

‘’Türkiye, bölgesel ve küresel siyasette çok önemli bir konuma sahip. Hem Rus hem de Ermeni siyaset bilimciler, akademisyenler ve resmi kurumların, Türkiye’de dış politika kararları alan bu kişilere özel ilgi gösterdiğini düşünüyorum. Aldıkları kararların ne gibi bir önemi olacak? Bu kararlar hangi potansiyel riskleri doğurabilir ve bunları azaltmak için ne yapılması gerekir? Türkiye’nin Güney Kafkasya, Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar ve Kuzey Afrika ülkeleriyle ne tür iş birliği olabilir? İşte kitap bu sorulara cevap veriyor.”

‘Suriye’de alt yapı kurdu’

Tanıtım toplantısına katılan siyaset uzmanı Andrey Areşev, Fidan’ın Suriye ile ilgili faaliyetlerine değindi ve “Durumun Türkiye lehine dönmesi için elinden geleni yaptı. 2014-2015 yıllarında ateşkesin sağlanmasının ardından, o dönem Fidan’ın başkanlığında olan Türk gizli servislerinin doğrudan çabalarıyla bu altyapının nasıl kurulduğunu hatırlıyoruz. Bunun ciddi sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Şok edici değilse de birçok kişi için sürpriz olan ve Orta Doğu’da, Suriye’de ve çevresinde köklü değişikliklere yol açan bir sonuç ortaya çıktı” dedi.

Kitabın yazarı bir terör uzmanı

Açıklamada Minasyan’ın, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi’nden emekli olduğu kaydedilerek, “1996-2022 yılları arasında örgütte çeşitli operasyonel ve idari görevlerde bulundu. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Terörle Mücadele Merkezi’nde Ermenistan’ın temsilciliğini yaptı” denildi.

Kitabın önsözünde de “Bu kitapta emekli Rusya Dış İstihbarat Servisi albayı, Moskova Devlet Uluslararası Üniversitesi akademisyeni Prof. Andrey Bezrukov ve siyaset bilimci Prof. Aleksandr Svarants’ın değerlendirmeleri de yer alıyor’’ yazıldı.