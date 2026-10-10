Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a giden Paşinyan, burada gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Ermenistan lideri, kentte bisiklet sürdüğü ve mola verdiği anlara ait görüntüleri, Azerbaycanlı şarkıcı Zeynep Heseni’nin popüler "Aram Aram" adlı eseriyle paylaştı.

1 MİLYONDAN FAZLA GÖRÜNTÜLENDİ

Paşinyan’ın Azerbaycan Türkçesi şarkı eşliğindeki bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Gönderi, 1 milyondan fazla görüntülenme alırken, bin 200’ü aşkın yorumla yoğun etkileşim topladı.

TÜRK DÜNYASINDAN DESTEK YORUMU

Paylaşımın altına başta Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve Türkmenistan olmak üzere pek çok farklı ülkeden kullanıcı yorum yaptı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bölgede barış ve dostluk temennilerini dile getirdi.

Gelen yorumlar arasında, "Türkmenistan’a hoş geldiniz", "Halklarımız arasında barış, dostluk, yapıcılık ve refah olsun" ve "Bu adamı (Paşinyan) çok beğeniyorum. Umarım hayal kırıklığına uğramam" gibi ifadeler dikkat çekti.