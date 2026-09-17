Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında, Rus askeri üssünün varlığının Ermenistan'ın güvenliğine "ekstra bir şey katmadığını" söyledi.

Paşinyan, "Rusya bizim dost ülkemizdir. Bizim Rus askeri üssüne ihtiyacımız yok. Çıkarmak istiyorlarsa buyursunlar, hemen yarın çıkarsınlar ama kalmak istiyorlarsa, Ermenistan için gereksiz olan bir üssün kalma koşullarını konuşmaya hazırız." dedi.

Paşinyan, Rus askeri üssünün Ermenistan'ın güvenliği için hayati önem taşımadığını belirterek, "Askeri üs, Ermenistan'ın güvenliği için hayati önem taşımıyor." dedi.

Paşinyan, konuyu kendilerinin değil Rusya'nın tartışmaya açtığını kaydetti.

RUSYA'DAN ERMENİSTAN'A ASKERİ DESTEK

Ermenistan'ın Gümrü kentinde bulunan 102. Rus Askeri Üssü, Rusya'nın Güney Kafkasya'daki en önemli askeri varlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Ermenistan ile Rusya arasında 1995'te imzalanan anlaşma doğrultusunda faaliyet gösteren üste, kara kuvvetleri birliklerinin yanı sıra hava savunma sistemleri ve savaş uçakları da konuşlu bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'daki Rus askeri üssüne ilişkin, "Ermenistan bu altyapıya ihtiyacı olmadığına karar verirse yarın bile ayrılırız." ifadesini kullanmıştı.