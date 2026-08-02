Ermenistan hükümeti, Başbakan Nikol Paşinyan ile birlikte yeni parlamentonun ilk gününde istifa ettiklerini duyurdu. İstifaya ilişkin kararname, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan tarafından imzalandı.
DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞLARDI
Başbakan Nikol Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada hükümetin istifa edeceğini duyurmuştu.
Paşinyan, "Bu, hükümetimizin son toplantısı. Pazar günü istifa edeceğiz" ifadelerini kullanarak, 2 Ağustos Pazar günü görevden ayrılacaklarını açıklamıştı.
YENİ PARLAMENTO İLK OTURUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİ
Paşinyan ve hükümetinin istifası sonrasında, ülkede yeni seçilen parlamento ilk oturumunu gerçekleştirdi.
Ermenistan'da 7 Haziran'da düzenlenen seçimlerde Paşinyan'ın iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 49,74'ünü alarak parlamentoda çoğunluğu elde etmişti.
Seçim sonucuyla birlikte Sivil Sözleşme Partisi, hükümeti kurma yetkisini de kazanmıştı.