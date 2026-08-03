Adana'nın tescilli lezzeti Adana kebabı, Ermenistan Meclisi'nde konuşuldu. Ermenistan Meclis Başkanı Ruben Rubinyan, meclis kürsüsünde yaptığı konuşma sırasında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlere değindi.
"TADI GERÇEKTEN ENFESTİ"
Ziyaretleri esnasında tattığı Türk yemeklerinden bahseden Rubinyan, özellikle Adana kebabına yönelik beğenisini dile getirdi. Sık sık bu yemeği tükettiğini belirten Rubinyan, "Türkiye’de Adana kebap yedim. Çok hoşuma gitti, tadı gerçekten enfesti" ifadelerini kullandı.