Ermenistan ve Azerbaycan, üç yıldan fazla süren müzakerelerin ardından tarihi bir barış anlaşması üzerinde prensipte uzlaşmaya vardı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, anlaşma metni üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını belirtti. Ancak anlaşmanın tam içeriği henüz kamuoyuna açıklanmadı. Ermenistan hükümetinden ise resmi bir açıklama gelmedi.

Bayramov, Bakü’nün uzun süredir talep ettiği anayasal değişikliklerin ilk aşamada anlaşmaya dahil edilmesini beklemediklerini söyledi.

Interfax'a konuşan Batılı bir yetkili, anlaşmanın Ermenistan tarafından önemli tavizler içerdiğini belirtti. Bunlar arasında Avrupa Birliği gözlemcilerinin sınırdan çekilmesi ve Ermenistan’ın uluslararası mahkemelerde Azerbaycan’a karşı açtığı davaları geri çekmesi yer alıyor.

SINIR KONUSU HALA HASSAS NOKTA

Aynı kaynak, Karabağ'ın Ermenistan'a yeniden katılması gibi Azerbaycan için hassas olan anayasa maddelerinin değiştirilmesi konusunun maddelerde yer almadığını belirtti. Azerbaycan’ın, Nahçıvan’a doğrudan erişim sağlayacak bir koridor talebi de anlaşma metnine dahil edilmedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika İşleri Başkanı Hikmet Hacıyev, barış anlaşmasının Bakü tarafından önerildiğini vurguladı. "Azerbaycan, Ermenistan ile barış anlaşmasının metnini ve girişimini hazırlayan taraftır. Ancak Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer eylemler unutulmamalıdır. Bu konular daha geniş bir bağlamda ele alınmalıdır" dedi.

Hacıyev, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik toprak iddialarının sürdüğünü öne sürerek, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de vurguladığı gibi, Ermenistan anayasasında değişiklik yapılması gereken maddeler bulunmaktadır.

Bu değişiklikler, bölgedeki kalıcı barışın temelini oluşturmalıdır" dedi. Hacıyev, devletlerarası ilişkilerde ve çatışmaların çözümünde anayasa değişikliklerinin daha önce de gerçekleştirildiğini ve bunun uluslararası örneklerinin bulunduğunu belirtti.

Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın uygulanmasının Güney Kafkasya’da kalıcı barışın sağlanması için bir adım olacağını savunuyor.