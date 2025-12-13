Antalyaspor, Süper Lig'in 16’ncı haftasında sahasında oynadığı maçta Galatasaray’a 4-1 yenildi. Antalyaspor aldığı yenilgi ile 15 puanda kalırken, Galatasaray ise puanını 39’a yükseltti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut mücadeleyi değerlendirdi.

Antalyaspor’un sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Erol Bulut, “Maalesef istemediğimiz bir sonuç. Aslında ilk yarıyla yine ikinci yarıyı ayırmamız gereken, iki 45 dakika var. İlk 15-20 dakikada maalesef çıkarken kaptırdığımız toplar, kendi yediğimiz kontrataktan ilk iki, hatta üç gol rakibi de öne geçirdi. İkinci yarı elimizden geleni yapmaya çalıştık. Pozisyonlara da girdik. Attığımız gol oldu. Kontratakta yine yediğimiz bir dördüncü gol var. Zaten maç aşağı yukarı bitmişti ama böyle takımlara karşı kendi evimizde pozisyona çıkarken 3 gol, kontrataktan yiyorsanız kazanmanız zor oluyor. Şimdi rakip 6-7 pozisyona girdi, 4 tane gol attı, üçü bizim yaptığımız hatadan veya pas hatasından kaptırdığımız toplar yüzünden gol oldu. O yüzden Galatasaray ile kendimizi kıyaslamayacağız açıkçası, sonuçta kalite farkı var. Takım kalite, bireysel kalite farkı var. Biz bundan sonra devre arasında, devre arasına kadar kalan bir maçımız daha var. Ondan sonra devre arasında neler yapabiliriz; kulüp olarak, takım olarak, ona bakacağız. Antalyaspor, kolay bir süreçten geçmiyor. Buradaki sorunları yönetimle birlikte çözmeye çalışıyoruz. Futbolcularımızı çözmeye çalışıyoruz. İnşallah devre arası dediğim gibi, bazı problemleri çözüp daha iyi noktaya takımı taşıma fırsatı olur” ifadelerini kullandı.