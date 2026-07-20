Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Erol Evgin’in yıllardır gözlerden uzak kalan tutkusu dikkat çekti. 25 yıldır resim yapan usta sanatçı, müzik ve resmin hayatındaki özel yerini anlattı.

25 YILDIR RESİM YAPIYOR

Sanat hayatında birçok başarıya imza atan Erol Evgin, müziğin yanı sıra resim sanatına da büyük ilgi duyuyor. Ünlü sanatçı, yaklaşık 25 yıldır resim yaptığını söyleyerek bu uğraşın kendisi için bir dinlenme yöntemi olduğunu ifade etti.

MÜZİKTEN YORULUNCA BÖYLE DİNLENİYOR

Evgin, müzik ve resim arasındaki bağını şu sözlerle anlattı:

"Müzikten yorulunca resim yapıyorum. Resimden yorulunca müzik yapıyorum. Dinlenmenin en iyi yolu bir başka şekilde yorulmakmış."

Yıllardır sahnelerde müzikseverlerle buluşan Erol Evgin’in resim tutkusu, sanatçı kimliğinin farklı bir yönünü ortaya koydu. Usta ismin 25 yıldır devam eden bu hobisi, sevenleri tarafından ilgiyle karşılandı.