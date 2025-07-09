Türk pop müziğinin usta ismi Erol Evgin'in torunu Erol Sheehan liseden mezun oldu.
Enka Okulları’nda başladığı eğitiminin son iki yılını İngiltere'deki Haileybury Koleji’nde sürdürerek mezuniyet heyecanını yaşadı.
Mezuniyet törenine katılarak torununun mutluluğuna ortak olan Erol Evgin, bu anlamlı günde Erol Sheehan ile birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirdi.
O kareyi Instagram'da paylaşan Evgin, "Beni yıllar öncesine götürdü. Yıllar çok çabuk geçiyor. Zaman akıp gidiyor" ifadelerini kullandı.
Sanatçının, torunu ile karesi sosyal medyada gündem oldu.