Giresun'da Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, parti kararını verdi.

CHP'den istifa etmesinin ardından bir süre bağımsız kalan Erol Karadere, Yeni Parti'ye geçti.

Karadere'nin Yeni Parti'ye katılımı, Genel Başkan Özgür Özel'in parti rozetini takmasıyla resmiyet kazandı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Erol Karadere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel'i genel merkezde ziyaret ettiğini belirtti.

Karadere yaptığı açıklamada da "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in rozetimizi bizzat kendi elleriyle takdim etmesi bizler için ayrı bir anlam ve mutluluk taşıdı" ifadelerini kullandı.

Karadere, kendilerini ağırlayan Yeni Parti Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Tüzün ve Aylin Yaman'a, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'e ve Aydın Milletvekili Evrim Karakoz'a da teşekkür etti.

Karadere'nin CHP'den istifa ettikten sonra bağımsız kaldığı süreçte AKP'ye geçeceği iddiaları ortaya atılmıştı.