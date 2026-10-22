Yapımcı Erol Köse'nin 23 Mart 2026'da İstanbul Sarıyer'de hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köse'nin ölümüne ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Soruşturma dosyasında, sanatçının üzerinden çıkan 3 cep telefonuna ilişkin inceleme sonuçları da yer aldı.Yapımcı Erol Köse'nin ölümüne ilişkin soruşturmada karar açıklandı. 23 Mart 2026'da İstanbul Sarıyer'de yaşadığı 40 katlı binanın 16'ncı katından düşerek yaşamını yitiren 61 yaşındaki Köse'nin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre; Savcılık, dosyadaki incelemeler sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, Köse'nin ölümünün şüpheli olduğuna ya da üçüncü kişilerin olayda kusuru bulunduğuna ilişkin herhangi bir delile ulaşılamadığı belirtildi.

ÜZERİNDEN ÇIKAN 3 TELEFON İNCELENDİ

Soruşturma dosyasındaki inceleme raporunda, Erol Köse'nin üzerinden 3 cep telefonu çıktığı bilgisi yer aldı. Telefonlardan ikisinin kilidinin açılamadığı, inceleme yapılabilen diğer telefonda ise ölümün şüpheli olduğuna işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı aktarıldı.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLGİLİ SUÇ UNSURU BULUNAMADI

Takipsizlik kararında, Köse'nin ölümüyle ilgili üçüncü kişilerin kasıt veya kusuru bulunduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilemediği kaydedildi.

Adli değerlendirmede Köse'nin yüksekten düşme sonucu meydana gelen genel beden travması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Dosyadaki bulgular doğrultusunda ölümle ilgili herhangi bir kişi açısından suç unsuruna rastlanmadığı ifade edildi.

Savcılık, soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.