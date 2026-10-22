İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapımcı Erol Köse’nin ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, olayda üçüncü kişilerin kusuru veya kastı bulunduğuna yönelik delil elde edilemediği belirtildi.

61 yaşındaki Köse, 23 Mart 2026’da İstanbul Sarıyer’de ikamet ettiği binada yaşamını yitirmişti. Ölümünün ardından başlatılan soruşturmada, olayı şüpheli kılacak bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

ÜÇ TELEFONDAN BİRİ İNCELENEBİLDİ

Kararın ayrıntılarına göre, Köse’nin üzerinde üç cep telefonu bulundu. Telefonlardan ikisinin güvenlik kilidi açılamadı. İncelenebilen diğer telefonda ise ölümü şüpheli kılabilecek herhangi bir ize ulaşılamadı.

Karar metninde, Köse’nin yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Herhangi bir kişiyle ilgili suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle dosya kapatıldı.