Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan atama kararlarıyla, Prof. Dr. Erol Özvar'ın Yükseköğretim Kurulu'ndaki görevine devam edeceği duyuruldu.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Prof. Dr. Erol Özvar'ın YÖK üyesi ve YÖK Başkanı seçilmesine ilişkin karar yayımlandı.
2021'DE ATANMIŞTI
30 Temmuz 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.
Saraç, 2014'ten bu yana YÖK Başkanı olarak görev yapıyordu. Saraç yerine o dönemde Marmara Üniversitesi Rektörlüğü yapan Prof. Dr. Erol Özvar, atandı.
1 Ağustos 2025 tarihli atama kararına göre YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yeniden atandı.