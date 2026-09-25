Ersan Gülmez ile çalışanları arasında şirket içerisinde düzenlenen toplantı sırasında tartışma çıktığı öne sürüldü. T.U., R.A. ve Y.S. isimli 3 çalışan, Gülmez'in kendilerine yönelik küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullandığını ve tehditlerde bulunduğunu iddia etti.

3 ÇALIŞAN NEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU?

İddiaya göre şirket toplantısı sırasında başlayan tartışmada Gülmez ile çalışanları arasında gerilim yaşandı. Çalışanlar, Gülmez'in kendilerine küfür ve sinkaflı ifadeler kullandığını, ayrıca tehditlerde bulunduğunu öne sürdü. Tartışmanın ardından T.U., R.A. ve Y.S. karakola giderek Ersan Gülmez hakkında şikayetçi oldu. Tehdit ve hakaret iddiaları üzerine inceleme başlatılırken Gülmez'in de ifadesine başvuruldu.

ERSAN GÜLMEZ DE ÇALIŞANINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ersan Gülmez ise T.K. isimli çalışanın kendisine yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Gülmez'in diğer çalışanlar hakkında herhangi bir şikayetinin bulunmadığını belirttiği aktarıldı. Tarafların karşılıklı şikâyetleri üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sürecin tehdit ve hakaret iddiaları kapsamında sürdüğü belirtildi.

TOPLANTIDA NE YAŞANDI?

Çalışanların iddiasına göre olay şirket içerisinde gerçekleştirilen toplantı sırasında başladı. Taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından çalışanlardan 3'ü karakola giderek şikayette bulundu. Ersan Gülmez de çalışanlarından biri hakkında karşı şikayette bulunurken, olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

GEÇEN YILKİ SORUŞTURMADA ADI GEÇMİŞTİ

Gülmez'in adı geçen yıl, liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada da geçmişti. 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan Gülmez, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.