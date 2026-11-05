Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Ersan Diamond'ın bir futbol müsabakasında giydiği çorapları satışa çıkaracağını ve elde edeceği geliri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını duyurduğu paylaşım hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, paylaşımın 5237 sayılı Kanun'un 301/1. maddesinde düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama” suçu kapsamında değerlendirilmesinin istendiği belirtildi. Ayrıca içeriğin çıkarılması ve engellenmesi talep edildi.

Bakanlık, paylaşımda resmi sosyal medya hesaplarının da etiketlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Devlet koruması altındaki çocuklarımızın kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesi ve bu sürecin Bakanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarının etiketlenmesi yoluyla bir gösteri şeklinde sunulması hiçbir suretle kabul edilemez.”

DEKONTTAKİ VAKIF BAKANLIĞA BAĞLI DEĞİL

Açıklamada, E.D.'nin paylaştığı dekontta alıcı olarak belirtilen vakfın Bakanlık bünyesinde bulunmadığı, ayrı tüzel kişiliğe sahip bir sivil toplum kuruluşu olduğu kaydedildi.

Bakanlık, bu vakfa yapılan bağışın kendisine veya bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış bir bağış olarak sunulmasının kamuoyunda yanlış algı oluşturduğunu belirtti.

Çocukları kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet eden, devletin bakım ve koruma hizmetlerini itibarsızlaştırmaya yönelik girişimlere karşı hukuki ve idari tedbirlerin sürdürüleceği bildirildi.