Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'yı Djalo ve Asllani'nin (p) golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşma, Siyah-Beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu için de ayrı önem taşıdı. BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ Kariyeri boyunca yalnızca Siyah-Beyazlı formayı giyen 25 yaşındaki file bekçisi, kulüp tarihinde gol yemeden en çok maç tamamlayan kaleciler listesinde 41 maça ulaşarak 5. sıraya yükseldi. Beşiktaş tarihinde gol yemeden maç tamamlayan ilk 5 kaleci ise şöyle: 1- Necmi Mutlu (130 maç) 2- Sabri Dino (103 maç) 3- Rasim Kara (52 maç) 4- Zafer Öğer (47 maç) 5- Ersin Destanoğlu (41 maç).

