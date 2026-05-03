Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'yı Djalo ve Asllani'nin (p) golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşma, Siyah-Beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu için de ayrı önem taşıdı.
BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ
Kariyeri boyunca yalnızca Siyah-Beyazlı formayı giyen 25 yaşındaki file bekçisi, kulüp tarihinde gol yemeden en çok maç tamamlayan kaleciler listesinde 41 maça ulaşarak 5. sıraya yükseldi.
Beşiktaş tarihinde gol yemeden maç tamamlayan ilk 5 kaleci ise şöyle:
1- Necmi Mutlu (130 maç)
2- Sabri Dino (103 maç)
3- Rasim Kara (52 maç)
4- Zafer Öğer (47 maç)
5- Ersin Destanoğlu (41 maç).