Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, Rizespor'un son dakikalarda bulduğu net fırsatlarda gole izin vermedi.

Son dakikalara doğru beraberlik için daha ofansif bir oyunu tercih eden Karadeniz ekibinin gol girişimlerini boşa çıkaran siyah-beyazlı kaleci, Taylan Antalyalı'nın uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutu sağ üst köşeden şık bir refleksle kurtardı.

Maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Ersin lehine tezahüratlar yaparken genç kaleci galibiyet üçlüsünü çektiren isim oldu.

Djalo cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacılarından Tiago Djalo, 82. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında sarı kart gören siyah-beyazlı futbolcu, Çaykur Rizezspor maçında gördüğü sarı kartla ligin devre arasına cezalı girdi.

Djalo ikinci yarının ilk maçında Zecorner Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

Sergen Yalçın sınıra geldi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın sarı kart ceza sınırına geldi.

RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında gördüğü sarı kartların ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da kulübeden sarı kart gören tecrübeli teknik adam, bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.

Rashica siftah yaptı

Beşiktaş'a galibiyeti getiren Milot Rashica bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybeden siyah-beyazlı futbolcu, Abraham'ın sakatlığının ardından forvet bölgesine geçerek üzerine düşeni yerine getirdi.

Rashica, 64. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın pasıyla savunma arkasına girerek ceza sahası içinde topu filelere gönderdi ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.