Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve geleceği merak konusu olan kaleci Ersin Destanoğlu, kararını verdi. Milli file bekçisi, BAE temsilcisi Al Jazira ile yapılan görüşmeler sonucu 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

ACUN ILICALI DA İSTİYORDU

Öte yandan 25 yaşındaki deneyimli eldiven yalnızca Körfez ekiplerinin değil, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City tarafından da isteniyordu. Bonservisi elinde bulunan ve Beşiktaş'ın sözleşme yenileme teklifi dahil seçeneklerini değerlendiren Ersin, Al Jazira'da karar kıldı.

Kariyeri boyunca yalnızca altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ın formasını terleten Ersin Destanoğlu, Siyah-Beyazlıların haricindeki ilk deneyimini BAE'de Al Jazira ile maça çıkarak yaşayacak.