Muğla Köyceğiz'e yerleşen ve burada kurduğu film platosunda birçok yapıma ev sahipliği yapan oyuncu-yönetmen Yılmaz Erdoğan, ilçeye futbol kulübü ve futbol sahası da kazandırdı.

Erdoğan'ın Köyceğiz'de kurduğu Düşbelen Spor Kulübü'ne ait futbol sahası spor ve sanat dünyasından birçok ünlünün katılımıyla önceki gün açıldı.

Sahanın açılış kurdelesini Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yılmaz Erdoğan, Fatih Terim ve ünlü isimler kesti.

Açılışın ardından Düşbelen Spor-Altınordu U11 ve U14 takımları arasında dostluk maçı oynandı. Ünlü futbolcular ve sanatçılar da özel maçta karşılaştı.

Bu arada açılışta yıllar önce 'Organize İşler' filminde birlikte kamera karşısına geçen Kıvanç Tatlıtuğ ve Ersin Korkut da vardı.

Korkut, Kıvanç Tatlıtuğ ile çekilmiş karesini de Instagram hesabından "İnsanlığın ilk ve son hâli" notuyla paylaştı.

Fotoğrafı futbolcu Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı'nın çektiğini belirten Korkut, Tatlıtuğ'a "Teyzemin oğlu" diye hitap etti.

Ersin Korkut'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı, sosyal medyada da çok sayıda yorum ve etkileşim aldı.