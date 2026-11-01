Sarı-lacivertli kulübü şampiyonluğa taşıyan son yerli teknik direktör olan Ersun Yanal, SMEX YouTube kanalında yayınlanan programda Kadıköy'deki Göztepe yenilgisini ve kulüp içerisindeki idari yapıyı masaya yatırdı. Alınan mağlubiyetin taktiksel bir eksiklikten çok yönetimsel bir iflas olduğunu vurgulayan Yanal, faturanın sürekli teknik adamlara kesilmesine sert tepki gösterdi:

"Bence kukla düzeni dağıldı, kral çıplak kaldı. Aylarca teknik direktörün yetkisini tırpanlayan, hocanın yerine karar veren, istifasını önce yırtıp atıp sonra çaresizce kabul etmek zorunda kalan o kifayetsiz yönetim anlayışına şimdi sormak gerekiyor: Hoca gitti, peki kriz bitti mi? Sahadaki bu ruhsuzluk, bu dağınıklık ve hafızasını tamamen yitirmiş görünen takım kime yazar? Koskoca Fenerbahçe takımı masa başında ahbap-çavuş ilişkisiyle mi yönetilir? Bu takımın scout’u, bu kulübün liyakatli profesyonel ekipleri nerede? Teknik adamı camianın önüne yem olarak at, ne güzel! İsmail Kartal’ın gidişiyle o paravan yıkıldı; gerçeğin en soğuk yüzüyle yüzleştiler. Soyunma odasına girmeyi marifet sananlar artık bunun hesabını versin."

"NİYE SATTINIZ, HASTA MISINIZ SİZ!"

Yaz transfer döneminde yapılan kadro mühendisliğini akıl dışı olarak nitelendiren tecrübeli çalıştırıcı, takımın en üretken hücum silahlarıyla yolların ayrılmasına ateş püskürdü. Yanal, yapılan kritik satışların ardından takviye yapılmamasını şu sözlerle eleştirdi:

"Bu kadronun ofansif iki kilit oyuncusunu niye gönderdiniz? Yerlerine daha kaliteli bir isim aldınız mı, hayır! İstifa eden hocayla yola devam etmek zaten başlı başına keyfî bir karardı. 18 yıl aradan sonra takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan, Devler Ligi arenasında gol kralı olan, ligde leblebi gibi gol atan santrforu neden satarsınız ya? Hasta mısınız siz! Bu kadro kurgusunu kim yaptıysa çıkıp 'Sorumluluğu ben alıyorum' desin. Faturayı sosyal medyaya kesip 'Siz istediniz, getirdim' diyerek işin içinden sıyrılamazsınız. Mızrak artık çuvala sığmıyor!"

"FENERBAHÇE'YE GEÇMİŞ OLSUN..."

Zirve yarışında Galatasaray ile açılan 9 puanlık farkın artık kapanamayacak bir psikolojik ve matematiksel eşiğe geldiğini savunan Ersun Yanal, sarı-lacivertli camiayı sarsacak nihai hükmünü verdi: