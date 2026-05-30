Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarının teknik direktör tercihleri merak konusu oldu.

Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Nuri Şahin gibi deneyimli çalıştırıcıların adı sıkça anılırken Ersun Yanal'dan da kendini hatırlatan türde bir mesaj geldi.

Sosyal medyada paylaştığı video ile gündem olan deneyimli teknik adam yeni tarzıyla dikkat çekti. Alışılagelmiş imajının dışında bir görüntü veren Yanal, paylaştığı mesajda “Her kazandığın maç aklında kalmıyor. Ama birlikte mücadele ettiğin insanlar aklında kalıyor, soyunma odası aklında kalıyor galiba. En çok özlenen bu değil mi?” ifadelerini kullandı. Yaptığı paylaşım yalnızca imajıyla değil içinde barındırdığı mesajla da dikkat çekti.

PROFİLİNİ DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'yi Süper Lig'de son şampiyon yapan teknik direktör Ersun Yanal'ın profil fotoğrafını değiştirmesi sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti. Deneyimli çalıştırıcının yeni profil fotoğrafı olarak Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminden bir kareyi seçmesi göz çarparken, son yaptığı açıklama ile geri dönüş iddiaları ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunda mutlu sona ulaşırken, o tarihten bu yana lig şampiyonluğu yaşayamadı. Bu nedenle yapılan profil değişikliği taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu.