Son olarak Amedspor'u çalıştıran ve 30 Ekim 2024'ten beri teknik direktörlük yapmayan Ersun Yanal, bu kez çok net bir geri dönüş mesajı yayınladı.

Geçen günlerde çektiği videoyla dönüşün sinyallerini veren tecrübeli çalıştırıcı, bu kez "Bu iş bir yerden sonra seni öyle bir çağırıyor ki karşı durmak imkansız" sözleriyle kararını belli etti...

"KARŞI DURMAK İMKANSIZ..."

A Milli Futbol Takımı; Fenerbahçe ve Trabzonspor da dahil olmak üzere 13 kulüpte görev alan deneyimli isim, videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatın bir yerinden sonra şunu çok net anlıyorsun. Bazı şeyler insanın işi olmaktan çıkıp karakterine dönüşüyor. Futbol da benim için böyle.

Ne kadar uzak kalırsan kal, ne kadar bu işi yapmazsan... Hiç fark etmiyor. Bir yerden sonra seni öyle bir çağırıyor ki; karşı durmak imkansız. Yakın zamanda bu karşı duruştan dönüş benim için çok güzel olacak."

Yanal, X platformundan paylaştığı videoyu, "Zaman geçer. Şartlar değişir. Ama bazı hikâyelerin tamamlanması gerekir..." notuyla yayınladı.