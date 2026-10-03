Ersun Yanal, Belçika'ya 3-0 kaybedilen Uluslar Ligi maçını değerlendirdi. SMEX Sports YouTube kanalında yayımlanan programda konuşan Yanal, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı sert sözlerle eleştirdi.

Yanal, milli takımın performansını ve teknik direktörün yönetim anlayışını hedef alarak, "Verin şunun parasını gitsin" ifadelerini kullandı.

"BİZDE ASLANLAR GİBİ BİR SÜRÜ ADAM VAR"

Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Verin şunun parasını gitsin ya! Eğer oynatamıyorsan çık, oynatacak adam gelir. Bizde aslanlar gibi bir sürü adam var. Bunu birçok hoca yaptı. Birçok hoca içselleştirdi; Piontek, Derwall... Birlikte bütün oldular ve bunun altyapısını çok iyi kurdular. O takımları oraya ulaştırdılar…

Ama sen bizimle dalga geçemezsin kardeşim. Sen dalga mı geçiyorsun ya! Sen kiminle dalga geçiyorsun. Verin şunun parasını gitsin ya! Sorun nerede biliyor musun? Sorun kontratta. Böyle kontrat yapılmaz."