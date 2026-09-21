Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası teknik direktör Ersun Yanal, SMEX Sports kanalında yaptığı değerlendirmede sarı-lacivertlilerin geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Yanal, Fenerbahçe'nin bu galibiyetle sadece bir maç kazanmadığını, aynı zamanda psikolojik bir rahatlama yaşadığını belirtti. Deneyimli teknik adam, "Bir maçtan daha fazlasını kazanarak bitirdi Fenerbahçe. Gittikleri, geldikleri, oturdukları, kalktıkları bütün stresli günleri bir tarafa pakete koyup bugünü noktaladılar. Milli araya girecekler. İnanılmaz güzel, doyurucu bir psikolojik gıda aldılar. Ferahladılar. Bu onlara çok iyi geldi. Birçok sorunu tartışmak ertelendi. Sorunlar bitmedi, ertelendi." dedi.

FENERBAHÇE HOCASINA SAHİP ÇIKACAK

Yanal, Fenerbahçe'nin bu galibiyetle itibarını yeniden parlattığını ve taraftarıyla olan iletişimini güçlendirdiğini ifade etti. Ancak bu zaferin geçici bir rahatlama olduğunu vurgulayan Yanal, "Ne kazandı? İtibarını tekrar parlattı. Taraftarlarıyla olan iletişimin yollarını açtı. Bazı oyuncuların özgüvenini kazandı. Ama bu kazancı soru işaretiyle tutup, Fenerbahçe'nin bu tür maçları ne kadar az oynayacağının altını çizmek lazım. Daha rekabetçi maçlarda hangi kadrolarla mücadele edeceği her zaman gündemde kalmalı." dedi.

OLACAK ŞEY DEĞİLDİ, OLDU

Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin 8-0'lık skorun ardından sorunlarını gündeme getirmenin antipatik olacağını belirterek, "Şimdi 8-0 çok önemli bir skor. Bunun ardından Fenerbahçe'nin sorunlarını gündeme getirmek oldukça antipatik ve rahatsız edici. Ben buna çok girmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Yanal, Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili ise şunları söyledi: "Yönetimle tartışmadan ve fikir birliğine varmadan 350-400 milyon Euro'luk bir takımın sistemini çukura açmak olacak şey değildi, oldu, arkasında duruldu. Yönetimin refleksi bence doğru. Ama bir yerden çatlak var, tamir edilmeye çalışılıyor. Bu iyi niyetli bir davranış. Fenerbahçe hocasına sahip çıkacak. Ancak en ufak bir sorunda bu çatlak tekrar ortaya çıkacak. Umarım uzun süre unutulur ama genellikle 1-2 ay içinde bilet kesilir."