İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında bugün yeniden gözaltına alınan eski AKP Ankara Milletvekili ve eski başbakan danışmanı Ertan Aydın tutuklandı.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Ertan Aydın hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.
EV HAPSİNDEYDİ
Aydın hakkında savcılık tarafından tutuklama talep edilmiş, sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.
Savcılık, Aydın hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etmiş ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Yakalama kararının ardından yeniden gözaltına alınan Ertan Aydın’ın tutuklandığı bildirildi.
GÜROL SAMİ ÖZER DE TUTUKLANDI
Bu arada soruşturma kapsamında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer de bugün gözaltına alındı.
Emniyet ve savcılık ifadeleri tamamlanan Özer, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, savcılığın talebi doğrultusunda Özer'in tutuklanmasına karar verdi.