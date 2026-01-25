Beyaz TV ekranlarında spor programlarıyla tanınan Ertem Şener’in kısa sürede verdiği kilolar sosyal medyada dikkat çekti.

Ünlü sunucunun son hali sonrası birçok kullanıcı “sağlık sorunu mu yaşıyor?” yorumlarında bulundu.

Ancak ortaya çıkan bilgiler, iddiaların gerçeği yansıtmadığını gösterdi.

DOKTOR KONTROLÜNDE 25 KİLO VERDİ

Gazeteci Can Özçelik’in haberine göre Ertem Şener, bir süredir uzman doktor gözetiminde zayıflama iğnesi tedavisi uyguladı. Bu süreçte toplamda 25 kilo veren Şener’in hızlı kilo kaybının söz konusu tedaviye bağlı olduğu öğrenildi.

Sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtilen deneyimli spor yorumcusunun, uygulanan tedavi sürecini tamamladığı ifade edildi.

KİLOSUNU KORUMAK İÇİN YENİ DÜZEN

Tedavinin ardından yeniden kilo almamak için dikkatli bir yaşam tarzı benimseyen Ertem Şener’in, beslenme düzenini tamamen değiştirdiği ve sağlıklı bir diyet programı uyguladığı kaydedildi.