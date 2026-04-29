Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde taraftara mesaj verdi.

Başkan Doğan'ın mesajında, “Değerli camiamız, Trabzonspor’un varoluşu bir ihtiyaçtan öte güçlü bir başkaldırının eseriydi. İstanbul merkezli düzene karşı Anadolu’nun sesi, emeğin ve sarsılmaz inancın sahadaki temsili olarak sahneye çıktı. Bu kulüp, kupalardan evvel sapasağlam bir karakter inşa etti ve başarıdan önce tavizsiz bir duruş sergiledi. Trabzonspor’un ruhu; teslimiyeti elinin tersiyle iten, mücadeleyi kutsal sayan ve zorluğu kabullenmek yerine ona meydan okuyan bir anlayışla yoğrulmuştur. Bordo-mavili forma, alelade bir kumaş parçasının çok ötesinde anlamlar barındırır. O forma; alın terinin, inancın, inadın ve haysiyetin simgesidir. Sahaya adım atan her oyuncu, aslında koca bir şehrin geçmişini ve koca bir camianın direncini omuzlarında taşımaktadır. Tarih, bu büyük yürüyüşün en sadık şahididir. 1970’lerin ortasında filizlenen o muazzam hareket, Türk futbolunun ezberlerini darmadağın etmiştir. İmkansız görüleni gerçeğe dönüştüren bir irade sergilemiştir. O günlerden bu yana sarsılmayan gerçek bellidir: Trabzonspor, başkalarının kurguladığı hikayelerde yardımcı rolü üstlenmeyi asla kabul etmemiştir. Kendi kaderini kendi kalemiyle nakşetmiştir” ifadelerini kullandı.

‘BU BÜYÜK CAMİA HİÇBİR KALIBA SIĞMAZ’

Trabzonspor’un büyük bir camia olduğunu ve hiçbir kalıba sığmayacağını vurgulayan Doğan, “Bu kulüp, mevcut sistemin içinde sıradan bir parça olmak amacıyla varlık göstermenin aksine, sistemi zorlamak ve ona yön vermek üzere sahneye çıkmıştır. Kuruluş felsefemizin özü budur: Boyun eğmek yerine cenk etmek, kabullenmek yerine değiştirmek… Bordo-mavi çizginin temeli işte bu sarsılmaz karakterdir. Sevgili taraftarlarımız; merhum başkanımız Özkan Sümer’in ifadesi, kimliğimizi en berrak haliyle özetlemektedir: ‘Trabzonspor büyüklerle sevişerek değil, savaşarak büyük olmuştur.’ Dolayısıyla Trabzonspor’un büyüklüğü başkalarıyla kıyaslanamaz. Biz kendi ışığımızı kendimiz yakarız. Biz bize yeteriz. Bugün geldiğimiz noktada Trabzonspor, taviz vermeden aynı çizgide yürümeye devam ediyor. Zaman akıp gider, kadrolar yenilenir, şartlar başkalaşır; fakat bu kulübün duruşu hep baki kalır. Trabzonspor’a sınır çizmeye yeltenmek yahut onu kalıplara hapsetmeye çalışmak boş bir gayrettir. Bu büyük camia hiçbir kalıba sığmaz. Trabzonspor’a istikamet tayin etmek hiç kimsenin haddi olamaz. Bu kulüp, gerektiğinde yön belirleyen, gerektiğinde yeni yollar açan bir iradenin temsilcisidir. Geçmişte böyleydi, gelecekte de böyle kalacaktır” açıklamasını yaptı.

‘TRABZONSPOR KİMSEYE MİNNET ETMEZ’

Trabzonspor'un kimseye minnet etmediğinin altını çizen Ertuğrul Doğan, “Yolumuz çetin, engeller devasa görünebilir. Lakin Trabzonspor’un mayasında pes etmek bulunmaz. Bu camia, en zorlu dönemlerde dahi ayağa kalkmayı başarmış ve küllerinden doğmayı bilmiştir. Taraftarıyla, şehriyle, sarsılmaz inancıyla her defasında ‘yeniden’ diyerek yoluna devam etmiştir. Bugün ve yarın değişmeyecek olan asıl gerçek şudur: Trabzonspor kimseye minnet etmez. Gücünü dışarıdan devşirmek yerine bizzat kendi özünden alır. Bu yüzden kenetlendiğimizde aşamayacağımız hiçbir barikat, geçemeyeceğimiz hiçbir engel bulunmaz. Zira Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir” diye konuştu.