Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 2026-2027 sezonu kombine satışlarının başlamasıyla birlikte camiaya çağrıda bulundu.

Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Trabzonspor Ailesi, 2026-2027 sezonu kombine satışlarımız başlıyor. Bugün sizleri yalnızca bir kombine almaya değil; yeniden inşa ettiğimiz büyük yürüyüşün bir parçası olmaya davet ediyoruz. Geride bıraktığımız süreçte hep birlikte çok önemli bir irade ortaya koyduk. Ezber bozduk! Emeğimizle mücadele verip, aklımızla hareket ettik. Dün toprağa ektiğimiz umutların, fedakarlığın ve mücadelenin karşılığını şimdi daha büyük hedeflerle alma vakti. Yeni sezon öncesinde yönetim olarak transfer çalışmalarına erkenden başladık. Kadro planlamamızı bugünden yapıyor, Trabzonspor’u her kulvarda daha güçlü hale getirecek adımları kararlılıkla ve dikkatlice atıyoruz. Amacımız; hem ligde hem Avrupa’da yarışan, mücadele eden, başarı kazanan Trabzonspor inşa etmektir.

YALNIZ YÜRÜNECEK BİR YOL DEĞİL

"Ancak herkes çok iyi bilmelidir ki bu yol yalnız yürünecek bir yol değildir. Bu büyük hedeflere ulaşmak için camiamızın desteğine, taraftarımızın inancına ve özellikle de kulübümüze sağlayacağı maddi katkıya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Erkenden satışa sunduğumuz kombineler, yalnızca tribündeki yerinizi değil; yeni sezonda kurulacak güçlü kadroya vereceğiniz desteği de ifade edecektir. Avrupa’da armamızı gururla temsil ederken, ligde zirve mücadelesi verirken, arkamızda yine o sarsılmaz gücü görmek, hissetmek istiyoruz. Çünkü bu kulübün en büyük sermayesi inananlarıdır. Bu kulübün en büyük gücü, hangi şart olursa olsun vazgeçmeyen taraftarıdır. Şimdi bir kez daha omuz omuza verme zamanıdır. Hocamızla, oyuncularımızla, yönetimimizle ve büyük taraftarımızla birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Gelin, yeni sezonun hikayesini hep birlikte yazalım. Bu yol, Trabzonspor’un yoludur."