Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri'ndeki Vakıfbank 61 Sohbet programına katılan Doğan, Galatasaray maçında yaşananlardan dolayı taraftarlarına verilen cezaya tepki göstererek, şunları kaydetti: "33 bin küsur taraftarımıza ceza verilmiş, aklı başında olan birisinin hoş karşılaması mümkün değil, ayıp. Başka konular var, TFF'yi bilgilendirdik. Sayın İbrahim Başkan bu konularda hassas, adaleti sağlama konusunda hassas, sağ olsunlar, itirazımızı yaptık ve olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum. Galatasaraylı yöneticiler maç başlarken, oynanırken orada bulunamıyor. Gözlemcilerin yanında duruyor ama bunların hakkında rapor yok. Gözlemcilerin o an gözlerine perde mi iniyor, nasıl oluyor bilemiyorum ama biz kayıtları aldık, herhalde izleyince hatırlayacaklardır. Kendilerine izlemeleri için gönderdik. Hatırlamazlarsa da hatırlatmasını biliriz. Bu adaletsizliğin giderilmesi için başvurumuzu yaptık, sonucunu bekleyeceğiz. Ne olursa olsun o stadyum dolacak, bunu hep beraber göreceğiz."

'CİDDİYE ALMADIK'

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün maçtan sonra yaptığı açıklamalara değinen Doğan, "Ciddiye almadık, durup dururken kimseye bir şey yapan taraf olmadık. Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı. 70 yaşındaki teyzemiz bile spor yorumcularından daha iyi yorumlar yapabiliyor. Yaptıkları karşısında tepki aldılar, devam ederseler daha fazla tepki alırlar." ifadelerini kullandı.