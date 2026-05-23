Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, takımdaki geleceği belirsiz olan Andre Onana'yla ilgili konuştu.

Doğan, “Onana ile ayaküstü yeni kontratı hakkında konuştuk. Trabzon’da mutlu, onu çok seviyoruz. Takım içerisindeki uyumu iyi. Hocamız da istiyor. Mental olarak kalmak isterse rakam konusunda çözümü buluruz. Onana gibi bir karaktere Trabzonspor’un ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

Sezon başında Manchester United'dan kiralanan 30 yaşındaki Kamerunlu kalecinin İngiliz kulünüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Onana'nın Transfermarkt'ta 10 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.