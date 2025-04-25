UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor U19 Takımı, adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, açıklamada bulundu.

Çok mutlu olduklarını belirten Ertuğrul Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar gerçekten inanılmaz bir şeye imza attılar bugün. Ben devamının geleceğine de eminim. Çünkü konsantrasyon o seviyede. Altyapıya 2-3 yıldır çok ciddi bir yatırım yapıyoruz. Buradaki en önemli şey sayın antrenörümüz ve oyuncuların başarısıdır. Kendilerini canı gönülden kutluyorum. İnanılmaz bir iş yaptılar. Diyecek bir şey bulamıyorum. Halen heyecanlıyız. Süper oldu. Bizim için, camiamız için, akademimiz için süper oldu. Çok değerli bir galibiyet.

Oynadığımız tüm rakipler, bu işe yıllardır yatırım yapıyorlar. Ziyarete gelenler görüyor. Şu anda Avrupa'nın en güzel akademi tesisleri Trabzon'da diyebilirim. Çok açık ne konuşuyorum. İnanılmaz bir yatırım yapıyoruz ama emeğin büyüğü hocamız ve oyuncuların. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Rahmetli Özkan Sümer bu işin duayeniydi. İsminin verildiği akademi de artık tüm dünya tarafından bilinen saygı duyulan bir akademi haline geldi. Biz şu an bunun gururunu yaşıyoruz."