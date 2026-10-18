Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında pazartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesinde galibiyet mesajı verdi. A Spor'a konuşan Doğan, taraftarlara da maça gelme çağrısında bulundu.

Doğan, "Beşiktaş'ı yeneriz. Ben eminim ki beraber yine çok güzel bir zafer yaşayacağız. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyorum" dedi.

"BİZDEN SONRA DA BEŞİKTAŞ GELİYOR"

Karşılaşmada adil bir yönetim beklediğini belirten Doğan, hakemin açıklanmasının ardından sosyal medyadaki tepkileri gördüğünü söyledi. Dört büyük takım arasında hakem hatalarından en fazla zarar gören takımın Trabzonspor olduğunu savunan Doğan, şöyle konuştu:

"4 büyük takım arasında hakem hatalarından en muzdarip olan takım açık ara Trabzonspor'dur. Bizden sonra da Beşiktaş geliyor."

Hakem hatalarının sürekli kendi takımları aleyhine olduğunu öne süren Doğan, "Hatalar hep Trabzonspor aleyhine oluyor. Biz de buna bu yüzden artık hata demiyoruz. İstatistiki olarak bir hatanın, hep bir takımın aleyhine olma ihtimali var mı? Yıllardır bir takım bunu çeker mi? Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

VAR KARARLARINA "KASIT" ELEŞTİRİSİ

Doğan'a, Fenerbahçe-Alanyaspor maçında verilen penaltı kararının iptal edilerek oyunun endirekt serbest vuruşla başlatılması ve benzer bir pozisyonun Trabzonspor'un Amedspor ile oynadığı maçta yaşanması hatırlatıldı.

VAR uygulamasını eleştiren Doğan, kararlarda kasıt bulunduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Enteresan demeyeceğim, kasıt var diyeceğim. VAR'daki teknoloji niye geldi? Bu tip pozisyonlarda pozisyonun incelemesi için değil mi? Dün başka bir maçta yapılan iş, niye hiçbir zaman Trabzonspor haklıyken yapılmıyor? Kasıt var!"