Trabzonspor'un 58’nci Olağan Genel Kurulu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda konuşan başkan Ertuğrul Doğan, transferde yapılan bazı hataları kabul ederken Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen'den örnek verdi. Doğan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

'ÇÖZÜM BUNLAR DEĞİL'

''Transferde hatalar oldu doğrudur ama şunu yapabilirdik; Bankalar Birliği borcunu kapatmayıp Osimhen'e Galatasaray'a 15'e gittin al ben 20 veriyorum 'Bize gel' diyebilirdim. Çözüm bunlar değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yapılabilir mi? Evet ama sonuç alınmaz bana göre.''

'FAİZLER İŞİ KORKUNÇ BİR YERE GETİRDİ'

Başkan Ertuğrul Doğan sözlerine şöyle devam etti; “Trabzonspor’un asıl problemi gelir ve gideri arasındaki dengesizliktir. Trabzonspor’daki bir sürü konunun asıl çıkış sebebi geliri ile gideri arasındaki korkunç dengesizliktir, dengesizlik demeyeceğim buna. Trabzonspor’un 30-35 milyon Euro civarında bir geliri var, 95-100 milyon Euro arasında bir gideri var. Şimdi 5,2 milyar civarında bir borcumuz var. Trabzonspor her yıl hem bu borcun faizini ödemek durumundaydı. O da bizim şanssızlığımız bizim dönemimizde yüzde 55’leri bulan bir faiz ödedik. Yıllardır biriken bir vergi borcunun faizi var. Yeni maliye bakanımız bu konuda hassas. Kendisi de konusunda haklı bir şey diyemiyoruz.''

''Yıllardır toplamda 2,5 milyarı bulan yapılandırılmış, yapılandırılmamış civarında bir vergi borcumuz var. Dolayısıyla bunların yüzde 55’ten alınan faizleri bile bu işi korkunç bir yere getirdi. İlk geldiğimizde yaptığımız bedelli sermaye artırımları ile ‘Bu Bankalar Birliği borcundan çıkmamız gerekiyor’ demiştik. İlk çıkan kulüp biz olduk. Bizden sonra çıkacak kulüpleri bekliyoruz, onlar da inşallah çıkacaklar”