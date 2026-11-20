Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer gündemine ilişkin açıklamasında Brezilyalı Richarlison hakkında konuştu. Doğan, 29 yaşındaki futbolcu için "Beğendiğimiz bir oyuncu" ifadesini kullandı.

'SALAH BENZERİ TRANSFER OLABİLİR'

Muhammed Salah benzeri bir yıldız transferinin olabileceğine de işaret eden Doğan TRT Spor'a şu açıklamalarda bulundu: “Şehre acayip bir hava kattı. Salah’ın geldiği gün dünyada viral oldu. Forma ve kombine rekoru kırıldı. 50 bin kişinin üzerinde karşılamak için insan geldi dünyada örneği yok. İmza töreninde stadyum tamamen doldu. Şehre gelen turist sayısı arttı. Mısır’daki gündem, dış basın, uluslararası gündem. Fabinho da ona benzer transfer. Buna benzer transferler olabilir.”