Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada ara transfer planlarını anlattı. Teknik direktör Thomas Reis ve ekibine yurt içi ile yurt dışındaki raporlama ekiplerinin çalışmalarını ilettiklerini belirten Doğan, teknik heyetten geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Doğan, transfer konusunda taraftara şu mesajı verdi: "Taraftarımızın aklında bir şey kalmasın. Devre arası için hocamızdan gelen her talebi değerlendireceğiz. Kim gerekiyorsa, alacağız. Alacağız kelimesi yanlış anlaşılıyor. Takımlarının da oyuncuları vermesi lazım. Devre arası transfer kolay değil. Biz isteğimizi belli edeceğiz, şartları zorlayacağız. Elimizden gelen ne varsa yapacağız, onun sözünü verebiliriz."

"TAKIM UYUMU DA ÖNEMLİ"

Yeni Muhammed Salah'lar görüp görmeyeceklerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Doğan, akıllarında isimler bulunduğunu ancak Reis'in izni olmadan isim açıklamayacaklarını belirtti.

Doğan, "Bizi zirveye taşıyacak isimler kimse, onları alacağız. Bizim aklımızda isimler var. Thomas Reis'in izni olmadan, isim vermeyiz. Önerdiğimiz başka isimler de var. Takım uyumu da önemli. İyi giden bir şeyi de bozmamak lazım" dedi.

Fabinho transferine de değinen Doğan, oyuncunun son Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı için oynadığını hatırlattı. Fabinho'nun henüz tam hazır olmadığını ve daha iyi olacağını söyleyen Doğan, Andre Onana'yı da önemli bir isim olarak değerlendirdi.

SALAH'A MESSİ VE RONALDO BENZETMESİ

Muhammed Salah'tan övgüyle söz eden Doğan, Mısırlı futbolcu için "Muhammed Salah, kariyerinde her türlü başarıyı yakaladı. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo seviyesinde... Böyle bir oyuncuyu almak çok önemli" ifadelerini kullandı.

Salah'ın geldiği ilk günden bu yana mutlu olduğunu söyleyen Doğan, havalimanına 30 bine yakın taraftarın geldiğini ve imza töreninin dolu bir statta yapıldığını belirtti. Doğan, oyuncunun hem şehre hem de Trabzonspor'a büyük katkı sağladığını dile getirdi.

HEDEF TÜRKİYE VE AVRUPA'DA BAŞARI

Sezona iyi başlayamadıklarını ancak Thomas Reis ile yeni bir döneme girdiklerini söyleyen Doğan, teknik ekibe ve futbolculara teşekkür etti.

Türkiye'de ve Avrupa'da başarılı olmayı hedeflediklerini belirten Doğan, transferleri bu doğrultuda yaptıklarını, gençlerle tecrübeli isimleri kadroda buluşturmak istediklerini anlattı. Doğan, Hearts ve Rizespor maçlarından da galibiyetle ayrılmayı umduklarını söyledi.