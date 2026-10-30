Son dönemde AKP'ye geçeceği iddiaları ortaya atılan DEVA Partisi'nin Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEVA'daki tüm görevlerinden ayrıldığını bildirdi.

Kaya, istifa kararının gerekçesi olarak parti yönetimiyle yaşadığı görüş ayrılıklarını gösterdi.

Parti Genel Başkanı Ali Babacan ile geçtiğimiz ay bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Kaya, bu görüşmede ayrılık kararını kendisiyle paylaştığını da sözlerine ekledi.

YENİ YOL GRUBU DÜŞTÜ

Ertuğrul Kaya'nın istifasıyla birlikte Yeni Yol Grubu'nun TBMM'deki milletvekili sayısı 19'a düşü.

Böylece Yeni Yol'un Meclis'teki grubu da düşmüş oldu.

SÖZCÜ TV'YE KONUŞTU

Deva Partisi'nden istifa eden Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu’ya konuştu.

Kaya, "Bağımsız milletvekiliyim. Yeni Yol grubu için de grup yetkililerimiz kendi iç dinamiklerine dair açıklamayı paylaşacaklar" dedi.

Başka bir partiye geçmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Ertuğrul Kaya, şu yanıtı verdi:

"Kendi açımdan Gaziantep’teki hemşerilerimle istişaremi yapacağım istikametimiz onlar belirleyecek"

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya da, Aslı Kurtuluş Mutlu’nun sorusunu, "Ertuğrul Bey Deva Partisi’nden istifa etti. Yeni Yol grubuyla ilgili herhangi bir değerlendirme yapmadı. Kendi içimizde değerlendireceğiz" yanıtını verdi.

AKP'YE GEÇECEK Mİ?

Yerel medyada geçtiğimiz hafta partisinden ayrılacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Kaya'nın AKP'ye geçeceği öne sürüldü.