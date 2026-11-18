Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Deva Partisi'nin ardından Yeni Yol Grubu'ndan da istifa etti.

Kaya, bugün Yeni Yol Partisi'nden istifasına ilişkin dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu.

İstifanın ardından bağımsız milletvekili sayısı 13'e yükseldi.

YENİ YOL'UN GRUBU DÜŞMEDİ

Kaya'nın ayrılığı sonrası Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısının 20'de kalması için Edirne Milletvekili Ediz Ün de gruba katıldı. Daha önce Ali Fazıl Kasap da Yeni Yol'a katılmıştı.

30 Ekim'de Deva'dan istifa eden Kaya, TBMM'deki Yeni Yol Grubu'nun düşmemesi için partiden ayrılmamıştı.

'İSTİKAMETİMİZİ HEMŞEHRİLERİMİZ BELİRLEYECEK'

Ertuğrul Kaya, istifasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şu anda bağımsız milletvekili olduğunu söyledi. Gaziantep'te bulunduğunu ve saha çalışmalarında seçmenleriyle görüşmelerinin Devam ettiğini belirten Kaya, "Benim Deva Partisi'nden ayrıldığım zaman yaptığım açıklama geçerli. Saha çalışmaları yapıyoruz ve istikametimizi hemşehrilerimiz belirleyecek. Seçmenlerimizle istişarelerde bulunuyoruz. 1-1,5 ay gibi bir takvimde geniş bir istişari zeminde çalışmalarımı olgunlaştıracağım ve kararımı bu istişari görüşmelerden sonra belirleyeceğim" dedi.

Bu görüşmelerde seçmenlerinin eğiliminin ne olduğunun sorulması üzerine Kaya, "Gaziantep'e aktif şekilde hizmet etmemizi, hizmet hizmet üretmemizi istiyorlar, hizmet bekliyorlar" ifadesini kullandı.

AKP ile görüşüp görüşmediği sorusuna Kaya, "Ben 2001'de AK Parti'nin İl Gençlik kurucularındanım. 25 yıllık süreçte arkadaşlarla temasımız kesilmedi, 25 yıldır görüşüyorum" dedi.

AKPlilerden partiye katılması konusunda telkin gelip gelmediği sorusu üzerine Ertuğrul Kaya, "Sahada, zeminde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız elbette böyle bir arzuyu taşıyorlar. Ama biz hala istişarelerimizi sürdürüyoruz. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi yapıyorum. Geniş kesimlerle mahalle bazlı çalışmaları sürdürüyorum. Şu anda siyasette yeni oluşan tablo ‘bağımsız.' Ama nasıl bir istikamet çizilmesi gerekiyor diye seçmenlerimize soruyorum onlar da kanaatlerini bildiriyorlar" ifadelerini kullandı.