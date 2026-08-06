Gazeteci Ertuğrul Özkök, Bahar Feyzan'ın sorularını yanıtladığı bir Youtube yayınındaki sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması kapsamında ifade verdi. Yurt dışındayken haberini aldığı soruşturma için Türkiye'ye dönen Özkök, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılık sorularını yanıtladı.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZ"

İfade verme işleminin ardından adliyeden ayrılırken açıklamalarda bulunan Ertuğrul Özkök, "Sayın savcı ifademizi aldı. Cumhurbaşkanına hakaret, asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey. Savcılık sorularını sordu, biz ifademizi verdik, çıktık. Bundan sonra değerlendirmeyi sayın savcımız yapacak. Başka söyleyecek bir şeyim yok artık. Çünkü adalete intikal ettiği için bundan sonrası sayın savcının değerlendirmesi tabii ki" dedi.

"HAKARET KASTI GİBİ DEĞERLENDİRİLMEMELİ"

Adli kontrol kararına ilişkin soru üzerine henüz bir bilgilendirme yapılmadığını aktaran Özkök'ün avukatı ise müvekkilinin akademisyen kimliğine dikkat çekti. Avukat, "Ertuğrul Özkök’ten bahsediyoruz. Sosyoloji doçentinden bahsediyoruz. Kullandığı dil, yaptığı benzetmeler, biraz sosyal olgu, akademik olarak alınmalı. Siz bunu bir kasıt, bir hakaret kastı gibi değerlendirme, değer yargısı gibi almamanız gerekir. Bunu da konuştuk. Savcı ifadesinde yer verdi. Onun için biz onun nezdinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.