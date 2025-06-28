Hürriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Sözcü TV’de İpek Özbey ile Apolitik programına konuk oldu. “Hayatınızda en utandığınız anı hatırlıyor musunuz?” sorusuna iki yanıt veren Özkök, birinde gözyaşlarını tutamadı.

İlk utandığı anın, eşi Tansu Özkök ile sevgiliyken önünde dayak yemesi olduğunu anlatan Ertuğrul Özkök, hayatındaki en büyük utancı ise şöyle açıkladı: “Hayatımdaki en büyük utanç Andıç olayıdır. Ülkemin Genelkurmay’ı beni aldattı.”

Mehmet Ali Birand ve Cengiz Çandar’dan özür dileyen Özkök, Birand’ın öldükten sonra kendisine bir hediye gönderdiğini ve üzerindeki notu da anlattı.

İpek Özbey ile Apolitik her cuma 23.30’da SÖZCÜ TV ekranında.