SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey'in, deneyimli Gazeteci Ertuğrul Özkök ile SÖZCÜ TV ekranlarında hazırlayıp sunduğu Günün Ruhu programında gündemi yorumladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklamaları yorumlayan ve "Muhafazakar Jet Set'in Nuri Alço'su Kim?" başlığı atan Gazeteci Ertuğrul Özkök şu ifadeleri kullandı:

- Öncelikle bu başlık aslında aldatıcı bir başlık o yüzden o iki arkadaşımdan özür diliyorum. Aslında dikkati çekmek için ve eleştirmek için bu başlığı seçtim yani bu benim düşüncem değil.

'ÖZEL HAYATLA İLGİLİ ŞEYLERİ AĞZIMA ALMAM'

"- Uyuşturucu ile mücadele çok ciddi bir iş. Buna hepimiz gönülden destek veriyoruz ama bu mücadele insanların özel hayatlarını ortaya atmak, dedikoduları ağzı salya ile izleyen insanların önüne atmak doğru olmadı. Bu ileride tehlikeli gidişin işareti. İçeri aldılar bana sorarsan şu anda hapiste olmalarını gerektiren bir şey yok. Uyuşturucu satıcısı ise o başka bir şey ama satıcılık öyle saçtan örnek alıp belirlenen bir şey değil. Somut delil gerektiren bir şey ki şuan öyle bir durum yok. Diğeri ise özel hayatlarla ilgili yani ben ağzıma alamıyorum ama bazı solcu kanallar bile açıkça konuşuyor."

'17-15 ARALIK OLAYLARINDA DA AYNISI OLDU'

"Bakın 17-25 Aralık olayları başladığında beni bir kanala çağırdılar. Dediler ki bu konuşmalarla ilgili ne düşünüyorsunuz. Ben dedim ki, İllegal yollarla elde edilmiş ve özel hayatlarla ilgili şeylerle ilgili hiçbir şey konuşmam dedim. Bugün de aynı şeyi diyorum. Onların yargılanacak şeyleri olsa dahi içeride olmaları için bir neden yok. Daha kötü bir şey başladı. İfadeler sızdırılıyor ne orada neler okuyoruz. Yani neredeyse onlardan bir tanesini Nuri Alço'ya benzetip hangisi Nuri Alço diyeceğiz. Böyle bir şey yok. Bunu yaptığımız zaman en büyük zararı uyuşturucu ile mücadeleye veriyoruz."

'JET OLAYINDA DA AYNI SULANDIRMA VAR'

"- Aynı şeyi bu Jet uçağı ile ilgili söyleyeceğim. Önce Ekrem İmamoğlu'nun jeti dediler. Onun değil AKP'li birininmiş daha önce de THY'ninmiş. İki daha önce herkes onu kiralıyormuş. Üç uçağın sahibi AKP'li adam çıktı televizyonlara "Kardeşim bu uçakta özel bölme falan yok" dedi. Hala bazı isimler çıkıp Jet Set falan deniyor. Bunlar gerçekten bir yolsuzluk varsa da onu sulandırıyor."

'BUNUN İMAM HATİP VEYA SEKULERLİKLE İLGİSİ YOK'

"- Ben bu arkadaşlarımızı tanımıyorum ama içeride olmaları için bir neden görmüyorum. Ben de hukuk okudum. Siyasal Bilgilerde hem de Muammer Aksoy gibi hocalardan hukuk dersi aldım. Bize öğretilen ilk şey yani bir insan suç ispat edilene kadar suçsuzdur. İkisi de bugünkü kanunlar geçmişe uygulanamaz. Türkiye'de ikisi de yapılıyor maalesef.

- Bazıları kızıyor. Yok İmam Hatipten mezunmuş. İmam Hatip'e kızanlar imam hatipli diye kızıyorlar. Öbür taraftan da uçak meselesine kızanlar Bakın zenginler ve laikler nasıl evleniyorlar. Bu laikler veya İmam hatiplilerle ilgili bir şey değil. Biz bu olaya hukuk alanında bakmak zorundayız."

'78 YILLIK HAYAT BANA ŞUNU ÖĞRETTİ'

"- Bu 78 yıllık hayat bana şunu öğretti. Bunu yapan insanlara dönem değişiyor aynısı onlara yapılıyor. Bakın Fatih Altaylı uzun tutukluluktan sonra çıktı ve dedi ki "Biz adalet ve demokrasi istiyorsak sadece kendimiz değil ileride bu rejim değiştiği zaman yeni gelen insanlar için de istemeliyiz" dedi. Yani intikamcılık ya da kafamızdaki imam hatipli veya sekuler bu ahlaksızdır falan bizim işimiz değil bu. O kendilerini ilgilendiren şeylerdir."