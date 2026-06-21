Ankara'da yarın gerçekleştirilecek AKP İl Danışma Meclisi toplantısı öncesi, bazı belediye başkanlarının AKP'ye geçeceği söylentileri ortaya atıldı.

Adı geçen isimlerden olan Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

Güngör açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hakkımda ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Benim siyasi duruşum nettir.

Sayın Mansur Yavaş'ın yanında, onun ortaya koyduğu belediyecilik anlayışının ve siyasi duruşun arkasında olmaya kararlılıkla devam edeceğim.

Hiç kimse benim üzerimden Sayın Mansur Yavaş'ı yalnızlaştırma hesabı yapmamalıdır. Bu hesapların ne bir parçası olurum ne de buna sessiz kalırım.

Bizim önceliğimiz polemik değil hizmettir. Nallıhan'a, Ankara'ya ve vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz."

DÖRT BAŞKAN AKP'YE GEÇECEK İDDİASI

Daha önce CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yanı sıra Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün de parti değişikliği yapabileceği öne sürülmüştü.