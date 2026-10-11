ERZİNCAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ERZİNCAN 1.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



SAYI: 2022/2696 Esas - 2024/2131 Karar

İLAN METNİ

Mahkememizde gürülen ortaklığın giderilmesi davası neticesinde, davalı (38**38) Feti Güler'e yapılan tebligatların iade dönmesi nedeniyle ilanen tebliğe karar verilmiş olup; "Davacının davasının kabulü ile, Erzincan İli Merkez İlçesi, Cumhuriyet mah.1088 ada 33 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi mümkün olmadığından, taşınmazın üzerindeki muhtesat ile birlikte açık arttırma yoluyla satışı sureti ile ortaklığın giderilmesine, dair kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunularak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yargı yolu açık olmak üzere karar verildi.13/09/2024" şeklindeki karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.18/08/2026

#ilangovtr Basın no ILN02567885